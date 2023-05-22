«Феррари» планирует предложить Хэмилтону контракт на 40 млн фунтов стерлингов

«Феррари» не оставляет попыток переманить в свою команду семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
Как сообщает Daily Mail, «скудерия» намерена предложить пилоту «Мерседеса» внушительный контракт на 40 млн фунтов стерлингов.
Напомним, что соглашение Хэмилтона с немецким гоночным коллективом истекает в конце 2023 года.Если Льюис сможет подписать контракт с «Феррари», то команда будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера.
Также называется вариант, при котором монегаск отправится в «Мерседес», а Хэмилтон – в итальянскую команду.
источник: The Daily Mail