Руководитель «Мерседес» прокомментировал возможный переход Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал слухи о том, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон готов рассмотреть возможность дальнейшей карьеры в «Феррари».

«Эти слухи появляются каждые два года, когда мы начинаем обсуждение нового контракта. Они не соответствуют действительности, наши переговоры проходят в нормальном ключе, и в них нет временных ограничений», - цитирует Вольфа австрийский портал OE24.

Нынешний контракт 38-летнего британца истекает в конце этого года. Семикратный чемпион мира заявлял, что хотел бы продолжить карьеру.

Ранее также сообщалось, что команда «Феррари» предложила британцу контракт на 40 млн фунтов стерлингов.