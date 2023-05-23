Немецкие журналисты опровергли переговоры Хэмилтона и «Феррари»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и «Феррари» не ведут переговоров, сообщают журналисты немецкого Bild.

По данным источника, информация о том, что «Феррари» предложила британскому пилоту команды «Мерседес» 40 млн фунтов за контракт не соответствует действительности.

Ранее Daily Mail сообщило, что «Феррари» готова переманить к себе Льюиса Хэмилтона, контракт которого с «Мерседес» истекает в конце этого сезона. Ради этого в Скудерии готовы расстаться с Карлосом Сайнсом. Рассматривался также вариант обмена Хэмилтона на Леклера.

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф опроверг факт таких предложений, отметив, что подобные слухи появляются раз в два года, когда начинается обсуждение контракта семикратного чемпиона мира. По словам Вольфа, само обсуждение деталей нового соглашения идет в штатном режиме и не ограничено сроками.