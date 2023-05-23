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Немецкие журналисты опровергли переговоры Хэмилтона и «Феррари»

В «Мерседес» также не рассматривают предложений из Маранелло.
23 мая 2023 11:27
автор: Александр Евграфов

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и «Феррари» не ведут переговоров, сообщают журналисты немецкого Bild.

По данным источника, информация о том, что «Феррари» предложила британскому пилоту команды «Мерседес» 40 млн фунтов за контракт не соответствует действительности.

Ранее Daily Mail сообщило, что «Феррари» готова переманить к себе Льюиса Хэмилтона, контракт которого с «Мерседес» истекает в конце этого сезона. Ради этого в Скудерии готовы расстаться с Карлосом Сайнсом. Рассматривался также вариант обмена Хэмилтона на Леклера.

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф опроверг факт таких предложений, отметив, что подобные слухи появляются раз в два года, когда начинается обсуждение контракта семикратного чемпиона мира. По словам Вольфа, само обсуждение деталей нового соглашения идет в штатном режиме и не ограничено сроками.

источник: Bild
Немецкие журналисты опровергли переговоры Хэмилтона и «Феррари»
В «Мерседес» также не рассматривают предложений из Маранелло.
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