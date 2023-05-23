«Макларен» выступит на Гран-при Монако «Формулы-1» со специальной ливреей. Фото

Команда «Формулы-1» «Макларен» выступит на предстоящем Гран-при Монако в особой ливрее. Фотографии были опубликованы в социальных сетях коллектива.

Раскраска машины будет посвящена победе команды в так называемой «Тройной короне» автоспорта - Гран-при Монако (1984), «500 милях Индианаполиса» (1974) и «24 часах Ле-Мана» (1995).

Подобные отсылки команда уже сделала с ливреями пилотов, участвующих в «500 милях Индианаполиса» в этом году.

Соцсети «Макларена»

Данная раскраска будет использоваться только на одном этапе чемпионата мира.

«Макларен» после пяти этапов нынешнего сезона Формулы-1 располагается на пятом месте в Кубке конструкторов с 14 очками.