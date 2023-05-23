Карлос Сайнс получил травму на футбольном матче, его участие в Гран-при Монако под угрозой

Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Карлос Сайнс получил травму в благотворительном футбольном матче, который прошел сегодня в Монако.

Испанский пилот повредил подколенное сухожилие. Характер травмы пока неизвестен, речь может идти как о простом растяжении, так и о разрыве мышц. При этом в худшем случае восстановление может занять более месяца.

Фото: El Chiringuito TV

Если речь идет о серьезной травме, то Сайнс может пропустить этап в Монако.

Резервными пилотами «Феррари» являются Роберт Шварцман и Антонио Джовинацци.