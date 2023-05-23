ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карлос Сайнс получил травму на футбольном матче, его участие в Гран-при Монако под угрозой

Одним из резервистов «Феррари» является Роберт Шварцман.
23 мая 2023 22:41
автор: Александр Кожевников

Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Карлос Сайнс получил травму в благотворительном футбольном матче, который прошел сегодня в Монако.

Испанский пилот повредил подколенное сухожилие. Характер травмы пока неизвестен, речь может идти как о простом растяжении, так и о разрыве мышц. При этом в худшем случае восстановление может занять более месяца.

Фото: El Chiringuito TV

Если речь идет о серьезной травме, то Сайнс может пропустить этап в Монако.

Резервными пилотами «Феррари» являются Роберт Шварцман и Антонио Джовинацци.

источник: «Советский спорт»
Карлос Сайнс получил травму на футбольном матче, его участие в Гран-при Монако под угрозой
Одним из резервистов «Феррари» является Роберт Шварцман.
23.05.2023 22:41
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Даниил Медведев совершил первый удар по мячу перед матчем звезд и пилотов «Формулы-1» в Монако
Ежегодная игра проходит на стадионе «Луи II».
23.05.2023 21:48
Формула-1
автор: Александр Кожевников
«Макларен» выступит на Гран-при Монако «Формулы-1» со специальной ливреей. Фото
Раскраска машины посвящена былым победам коллектива.
23.05.2023 19:37
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Немецкие журналисты опровергли переговоры Хэмилтона и «Феррари»
В «Мерседес» также не рассматривают предложений из Маранелло.
23.05.2023 11:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Руководитель «Мерседес» прокомментировал возможный переход Хэмилтона в «Феррари»
Ранее сообщалось, что итальянская команда предложила британцу контракт на 40 млн фунтов стерлингов.
22.05.2023 17:02
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Феррари» планирует предложить Хэмилтону контракт на 40 млн фунтов стерлингов
В переходе заинтересован лично президент команды Джон Элканн.
22.05.2023 10:21
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Экс-пилот «Формулы-1» Масса оценил шансы получить титул чемпиона мира 2008 года
Бразильский гонщик надеется на пересмотр результатов скандального сезона.
21.05.2023 13:24
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Кот-талисман трассы в Имоле не пострадал во время наводнения
Кот-талисман трассы в Имоле не пострадал во время наводнения
Фотографии Формулино появились в социальных сетях.
21.05.2023 13:12
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Квят не исключил, что воспользуется шансом для возвращения в «Формулу-1»
Бывший пилот «Формулы-1» сейчас выступает в чемпионате в гонках на выносливость.
20.05.2023 13:55
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» пожертвовала миллион евро пострадавшим в Эмилии-Романьи
Ранее такой же шаг сделала команда «Феррари».
19.05.2023 16:45
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика