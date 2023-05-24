В «Хонде» надеются, что Цунода станет пилотом «Астон Мартин» в 2026 году

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» верит в то, что японский гонщик Юки Цунода будет претендовать на место в команде «Астон Мартин».

Напомним, что 23-летний спортсмен в 2021 году дебютировал в «Формуле-1», выступая в составе «Альфа Таури».

«Сейчас рано говорить о составе команды в 2026-м, но мы хотим, чтобы Юки был в числе кандидатов. Он — участник нашей программы, в «Формуле-1» у него все складывается хорошо», — цитирует Кодзи Ватанабе F1News.

В текущем сезоне пилот «Альфа Таури» занимает 16-ю строчку в зачете пилотов. Юки набрал два очка в пяти гонках