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В «Хонде» надеются, что Цунода станет пилотом «Астон Мартин» в 2026 году

Японец принял участие в 49 Гран-при.
24 мая 2023 13:56
автор: Александр Поволоцкий

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» верит в то, что японский гонщик Юки Цунода будет претендовать на место в команде «Астон Мартин».

Напомним, что 23-летний спортсмен в 2021 году дебютировал в «Формуле-1», выступая в составе «Альфа Таури».

«Сейчас рано говорить о составе команды в 2026-м, но мы хотим, чтобы Юки был в числе кандидатов. Он — участник нашей программы, в «Формуле-1» у него все складывается хорошо», — цитирует Кодзи Ватанабе F1News.

В текущем сезоне пилот «Альфа Таури» занимает 16-ю строчку в зачете пилотов. Юки набрал два очка в пяти гонках

источник: F1news.ru
В «Хонде» надеются, что Цунода станет пилотом «Астон Мартин» в 2026 году
Японец принял участие в 49 Гран-при.
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