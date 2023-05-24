В «Ред Булл» приняли решение по вопросу возможной продажи «Альфа Таури»

Спортивный консультант команды «Формулы-1» «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что австрийский коллектив не будет продавать вторую команду - «Альфа Таури».

«Решение принято. «Альфа Таури» все еще принадлежит «Ред Булл» и продолжит выступать в качестве младшей команды концерна», - приводит слова Хельмута Марко Formel1.de.

Ранее сообщалось, что австриская команда получила несколько предложений о продаже команды. Одно из них было на сумму не менее 800 млн долларов.

При этом, по словам Марко, сотрудничество команд станет только теснее. В частности, на базу «Альфа Таури» будут отправлены сотрудники «Ред Булл».

В нынешнем сезоне «Альфа Таури» с двумя очками располагается на предпоследнем месте в Кубке конструкторов.