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Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о переходе в «Феррари»

Британец заявил, что журналистам стало скучно.
25 мая 2023 17:39
автор: Александр Кожевников

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о слухах о его возможном переходе в «Феррари».

«Разумеется, когда ты находишься на стадии переговоров о контракте, возникают различные слухи. Пока вы что-то не услышите что-то конкретное от меня, ситуация остается прежней. Откуда пошли слухи о «Феррари»? Весьма вероятно, кому-то из журналистов стало скучно из-за отмены гонки в Имоле, и он решил про это написать», - приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе британского гонщика в «Феррари» на место Карлоса Сайнса, либо на место Шарля Леклера путем обмена монегаска в «Мерседес».

источник: RaceFans
Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о переходе в «Феррари»
Британец заявил, что журналистам стало скучно.
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