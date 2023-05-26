Карлос Сайнс показал лучшее время первой практики Гран-при Монако, Ферстаппен - шестое

Завершилась первая практика Гран-при Монако.

Лучшее время показал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, преодолевший круг за 1 минуту и 13,372 секунды.

Второй результат в итоговом протоколе зафиксирован у его соотечественника из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (1:13,710), а третий - у британского пилота команды «Мерседес» Льюса Хэмилтона (1:14,035).

Добавим, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестой результат (1:14,244).

Вторые свободные заезды на Гран-при Монако начнутся 26 мая в 18:00 мск.