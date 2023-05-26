Ферстаппен показал лучшее время во второй практике в Монако, Сайнс разбил «Феррари»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на Гран-при Монако, шестом этапе чемпионата мира «Формула-1». Лучший круг действующий чемпион мира проехал за 1 минуту 12,462 секунды.

Дополнили тройку лучших два гонщика «Феррари» Шарль Леклер (отставание 0,065 секунды) и Карлос Сайнс (+0,107). За 15 минут до конца сессии испанец разбил свою машину в повороте после выхода из туннеля. Он задел правым колесом барьер, сломал подвеску и по прямой улетел в стену. Сессия была остановлена красными флагами, пока обслуживающий персонал эвакуировал разбитую машину с трассы.

В десятке лучших: Фернандо Алонсо («Астон Мартин», +0,220), Ландо Норрис («Макларен», +0,444), Льюис Хэмилтон («Мерседес», +0,498), Серхио Перес («Ред Булл», +0,529), Валттери Боттас («Альфа Ромео», +0,588), Пьер Гасли («Альпин», +0,627) и Эстебан Окон («Альпин», +0,700).

В субботу состоится третья сессия свободных заездов и квалификация, гонка по улицам княжества пройдет в воскресенье.