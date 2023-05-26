Руководитель «Мерседеса» Вольф оценил новинки, привезенные в Монако

Руководитель гоночной команды «Формулы-1» «Мерседес» Тото Вольф оптимистично оценил привезенные на Гран-при Монако обновления машины.

«Прогресс будет очевидным, с помощью новинок мы снимем две-три десятые секунды с круга», - цитирует Вольфа GP Blog.

По его словам, команду радует то, что с обновлениями машина ведет себя не хуже, чем до них, а принимая во внимание сложный характер трассы в Монако – это уже неплохо.

В первой сессии свободных заездов на Гран-при Монако Льюис Хэмилтон показал третье время, его напарник Джордж Расселл – 15-е. Во второй сессии Хэмилтон был шестым, а Расселл – 12-м.

После пяти этапов чемпионата «Мерседес» набрал 96 очков и занимает третье место в Кубке конструкторов.

Отметим, что «Мерседес» привез в Монако масштабные обновления, вернув на машину боковые понтоны.