Пилоты «Ред Булл» быстрее всех в третьей сессии свободных заездов, Хэмилтон разбил машину

Третья сессия свободных заездов шестого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Монако была досрочно остановлена из-за аварии гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.

За пять минут до конца сессии Хэмилтон допустил касание барьера и сломал переднюю подвеску, вызвав появление красных флагов. Сессию решили не возобновлять. Также технические проблемы возникли у пилота «Хаас» Кевина Магнуссена.

Лучшее время сессии показал Макс Ферстаппен – 1 минута 12,776 секунды, второй результат у его напарника – Серхио Переса (+0,073), дополнил тройку лучших гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл (+0,166).

Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали четвертое и седьмое время соответственно.

Квалификация к Гран-при Монако стартует в 17:00 по московскому времени.