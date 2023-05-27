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Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Алонсо - второй

Нидерландец будет стартовать с поула в воскресной гонке.
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Алонсо - второй
27 мая 2023 18:15
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Монако. Ферстаппен проехал лучший круг в третьем сегменте квалификации за 1.11,365.

Второй результат по итогам квалификации показал представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари».

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес оказался последним по итогам квалификации - мексиканец разбил машину уже в первой части квалификации, не сумев пробиться даже во второй сегмент квалификации. Пересу предстоит стартовать с последней позиции.

«Формула-1». Гран-при Монако. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.11,365.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») - +0,084.

3. Шарль Леклер («Феррари») - +0,106.

4. Эстебан Окон («Альпин») - +0,189.

5. Карлос Сайнс («Феррари») - +0,265.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - +0,360.

7. Пьер Гасли («Альпин») - +0,568.

8. Джордж Расселл («Мерседес») - +0,599.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») — +1,717.

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,889.

Не прошли в третий сегмент

11. Оскар Пиастри («Макларен») - 1.12,395.

12. Ник де Врис («Альфа Таури») - 1.12,426.

13. Александер Албон («Уильямс») - 1.12,527.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») - 1.12,623.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») - 1.12,625.

Не прошли во второй сегмент

16. Логан Сарджент («Уильямс») - 1.13,113.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») - 1.13,270.

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») - 1.13,279.

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») - 1.13,523.

20. Серхио Перес («Ред Булл») - 1.13,850.

источник: «Советский спорт»
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автор: Александр Кожевников
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