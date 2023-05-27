Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако.

«Я доволен происходящим. Мы знали, что нам в этот раз будет непросто все собрать воедино. Но весь уикенд мы прибавляли и становились быстрее. В квалификации нужно выдавать максимум и рисковать. Первый сектор на финальном круге у меня не получился сильным. Я ехал осторожно. Я знал, что отстаю, и понимал, что мне нужно атаковать на третьем секторе. Мне это удалось, я выложился по максимуму, зацепил несколько раз барьеры. Рад, что смог впервые попасть на поул. Сейчас нам нужен чистый старт, здесь небольшой рывок до первого поворота. Нужно постараться избежать хаоса, который может произойти на этапе в Монако и продолжать держать голову холодной», - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.