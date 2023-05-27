Шарль Леклер потеряет три позиции на старте домашней гонки Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил штраф в три позиции на старте гонки Гран-при Монако.
Причиной наказания стала блокировка Леклером пилота «Макларена» Ландо Норриса в третьем сегменте квалификации.
Норрис уперся в Леклера в тоннеле, инцидент был взят на рассмотрение судьями. После слушания было принято решение о том, что Леклер виновен в случившемся и монегаска наказали потерей трех позиций на старте воскресной гонки.
Таким образом, Леклер начнет гонку шестым, пропустив вперед Эстебана Окона из «Альпин», своего напарника Карлоса Сайнса и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
источник: «Советский спорт»