Шарль Леклер потеряет три позиции на старте домашней гонки Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил штраф в три позиции на старте гонки Гран-при Монако.

Причиной наказания стала блокировка Леклером пилота «Макларена» Ландо Норриса в третьем сегменте квалификации.

Норрис уперся в Леклера в тоннеле, инцидент был взят на рассмотрение судьями. После слушания было принято решение о том, что Леклер виновен в случившемся и монегаска наказали потерей трех позиций на старте воскресной гонки.

Таким образом, Леклер начнет гонку шестым, пропустив вперед Эстебана Окона из «Альпин», своего напарника Карлоса Сайнса и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.