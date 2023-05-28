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«Альфа Ромео» может стать с 2024 года титульным спонсором команды «Хаас»

Действующее соглашение с «Заубером» истекает в 2023 году.
28 мая 2023 14:32
автор: Александр Евграфов

Компания «Альфа Ромео» может стать новым титульным спонсором команды «Хаас» с 2024 года, сообщает Racingnews365.

По данным источника, переговоры между представителями автопроизводителя и руководством «Хааса», в частности Гюнтером Штайнером, состоялись в Монако. Изначально встреча планировалась в Имоле, однако в связи с отменой этапа в Италии, переговоры были перенесены.

Предполагается, что спонсорское соглашение с американской командой общей стоимостью в 20 млн долларов в год, может быть заключено на два года.

В настоящее время титульным спонсором «Хаас» является Moneygram, который заключил в начале сезона однолетний контракт. Moneygram сменил в числе спонсоров «Уралкалий». «Хаас» разорвал соглашение с российской компанией в феврале 2022 года.

«Альфа Ромео» является титульным спонсором команды «Заубер». Четырехлетнее соглашение истекает в конце этого года. С 2026 года новым партнером «Заубера» станет «Ауди», которое выкупает акции команды.

источник: Racing News 365
«Альфа Ромео» может стать с 2024 года титульным спонсором команды «Хаас»
Действующее соглашение с «Заубером» истекает в 2023 году.
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