«Альфа Ромео» может стать с 2024 года титульным спонсором команды «Хаас»

Компания «Альфа Ромео» может стать новым титульным спонсором команды «Хаас» с 2024 года, сообщает Racingnews365.

По данным источника, переговоры между представителями автопроизводителя и руководством «Хааса», в частности Гюнтером Штайнером, состоялись в Монако. Изначально встреча планировалась в Имоле, однако в связи с отменой этапа в Италии, переговоры были перенесены.

Предполагается, что спонсорское соглашение с американской командой общей стоимостью в 20 млн долларов в год, может быть заключено на два года.

В настоящее время титульным спонсором «Хаас» является Moneygram, который заключил в начале сезона однолетний контракт. Moneygram сменил в числе спонсоров «Уралкалий». «Хаас» разорвал соглашение с российской компанией в феврале 2022 года.

«Альфа Ромео» является титульным спонсором команды «Заубер». Четырехлетнее соглашение истекает в конце этого года. С 2026 года новым партнером «Заубера» станет «Ауди», которое выкупает акции команды.