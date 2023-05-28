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Ферстаппен выиграл Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» пролидировал от старта до финиша гонки.
Ферстаппен выиграл Гран-при Монако
28 мая 2023 17:55
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, шестой этап чемпионата мира «Формулы-1».

Вторым финишировал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (+, третьим стал гонщик «Альпин» Эстебан Окон.

В очках также приехали Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл (оба «Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари»), Пьер Гасли («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари»), Ландо Норрис и Оскар Пиастри (оба «Макларен»).

Обладатель поула Ферстаппен лидировал от старта до финиша гонки, но оформить «большой шлем» или хет-трик не удалось. Лучший круг в гонке на счету Льюиса Хэмилтона.

Ферстаппен одержал вторую победу в Монако, четвертую в сезоне и 39-ю в карьере.

источник: «Советский спорт»
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