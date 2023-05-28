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Ферстаппен и «Ред Булл» упрочили лидерство в чемпионатах

Команда из Милтон-Кинса выиграла все прошедшие гонки этого сезона.
28 мая 2023 18:14
автор: Александр Евграфов

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Монако упрочил свое лидерство в личном зачете.

После шести этапов он набрал 144 очка. Его основной преследователь и напарник Серхио Перес очков в Монако не набрал. У мексиканца 105 очков после шести этапов. На третьем месте в личном зачете идет Фернандо Алонсо с 93 очками.

В десятке лучших расположились Льюис Хэмилтон (69 очков), Джордж Расселл (50), Карлос Сайнс (48), Шарль Леклер (42), Лэнс Стролл (27), Эстебан Окон (21) и Пьер Гасли (14).

В Кубке конструкторов «Ред Булл» еще дальше отрывается от преследователей, набрав 249 очков. У «Астон Мартин», идущего вторым – 120 очков. Далее расположились «Мерседес» (119), «Феррари» (90), «Альпин» (35), «Макларен» (17), «Хаас» (8), «Альфа Ромео» (6), «Альфа Таури» (2), «Уильямс» (1).

Седьмой этап чемпионата мира состоится в Барселоне 2-4 июня.

источник: «Советский спорт»
Ферстаппен и «Ред Булл» упрочили лидерство в чемпионатах
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