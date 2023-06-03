Ферстаппен оказался лучшим в дождевой, третьей сессии свободных заездов на Гран-при Испании

Действующий чемпион мира, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Испании.

Свой лучший круг по трассе в Барселоне нидерландский пилот проехал за 1 минуту 13,664 секунды. Второе время у его напарника мексиканца Серхио Переса (отставание 0,250 секунды). Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал третье время (+0,408).

Лучшие времена гонщики показали в первые восемь минут квалификации. Затем сессия была остановлена красными флагами. В последнем повороте сорвало «Уильямс» Логана Сарджента, а пока сессия была возобновлена, в Барселоне начался дождь, вынудивший пилотов использовать промежуточные шины. Улучшить время прохождения круга в таких условиях не представлялось возможным.

В субботу позже состоится квалификация, гонка пройдет в воскресенье.

После шести этапов в чемпионате лидирует Макс Ферстаппен, набравший 144 очка, на втором месте Серхио Перес – 105 очков, третьим идет Фернандо Алонсо – 93. В командном зачете первая строчка у «Ред Булл» - 249 очков. Следом расположились «Астон Мартин» (120 очков), «Мерседес» (119) и «Феррари» (90).