ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ферстаппен оказался лучшим в дождевой, третьей сессии свободных заездов на Гран-при Испании

Сессию прерывали красными флагами из-за аварии Логана Сарджента.
03 июня 2023 14:33
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион мира, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Испании.

Свой лучший круг по трассе в Барселоне нидерландский пилот проехал за 1 минуту 13,664 секунды. Второе время у его напарника мексиканца Серхио Переса (отставание 0,250 секунды). Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал третье время (+0,408).

Лучшие времена гонщики показали в первые восемь минут квалификации. Затем сессия была остановлена красными флагами. В последнем повороте сорвало «Уильямс» Логана Сарджента, а пока сессия была возобновлена, в Барселоне начался дождь, вынудивший пилотов использовать промежуточные шины. Улучшить время прохождения круга в таких условиях не представлялось возможным.

В субботу позже состоится квалификация, гонка пройдет в воскресенье.

После шести этапов в чемпионате лидирует Макс Ферстаппен, набравший 144 очка, на втором месте Серхио Перес – 105 очков, третьим идет Фернандо Алонсо – 93. В командном зачете первая строчка у «Ред Булл» - 249 очков. Следом расположились «Астон Мартин» (120 очков), «Мерседес» (119) и «Феррари» (90).

источник: «Советский спорт»
Ферстаппен оказался лучшим в дождевой, третьей сессии свободных заездов на Гран-при Испании
Сессию прерывали красными флагами из-за аварии Логана Сарджента.
03.06.2023 14:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» проведет квалификацию Гран-при Венгрии в экспериментальном формате
Первоначально опробовать новый формат планировалось на Гран-при Эмилии-Романьи.
03.06.2023 13:11
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Испании
Лидер чемпионата был быстрее всех и в первой сессии.
02.06.2023 19:25
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Астон Мартин» признали, что ошибка в стратегии стоила Алонсо победы в Монако
В команде не захотели рисковать, выбрав иной тип шин.
02.06.2023 18:20
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на Гран-при Испании
Второе время у его напарника по команде Серхио Переса.
02.06.2023 16:12
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Алонсо - об итоге Гран-при Монако: до победы остался один шаг
Гонка в княжестве прошла 28 мая.
29.05.2023 16:41
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Ферстаппен и «Ред Булл» упрочили лидерство в чемпионатах
Ферстаппен и «Ред Булл» упрочили лидерство в чемпионатах
Команда из Милтон-Кинса выиграла все прошедшие гонки этого сезона.
28.05.2023 18:14
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен выиграл Гран-при Монако
Ферстаппен выиграл Гран-при Монако
Пилот «Ред Булл» пролидировал от старта до финиша гонки.
28.05.2023 17:55
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Альфа Ромео» может стать с 2024 года титульным спонсором команды «Хаас»
Действующее соглашение с «Заубером» истекает в 2023 году.
28.05.2023 14:32
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Шарль Леклер потеряет три позиции на старте домашней гонки Формулы-1
Причина в блокировке Ландо Норриса.
27.05.2023 21:20
Формула-1
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.