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Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, победив на Гран-при Испании

Команда «Ред Булл» продолжает победную серию.
Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, победив на Гран-при Испании
04 июня 2023 17:34
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку седьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Испании.

Двукратный чемпион мира одержал третью подряд победу в чемпионате и еще больше упрочил свое лидерство. Тройку лучших дополнили пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Очки также завоевали Серхио Перес («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Феррари»), Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо (оба «Астон Мартин»), Эстебан Окон («Альпин»), Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») и Пьер Гасли («Альпин»).

Лучший круг в гонке показал Макс Ферстаппен, завоевав «Большой шлем» (победа в гонке, завоевание поула и лучшего круга, а также лидирование от старта до финиша). Ферстаппен одержал пятую победу в сезоне и сороковую в карьере.

Следующий этап чемпионата мира состоится 18 июня в Канаде.

источник: «Советский спорт»
Ферстаппен завоевал третий в карьере «Большой шлем» и укрепил лидерство в чемпионате
Двукратный чемпион мира победил в пятой из семи гонок сезона.
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