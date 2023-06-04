Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, победив на Гран-при Испании

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку седьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Испании.

Двукратный чемпион мира одержал третью подряд победу в чемпионате и еще больше упрочил свое лидерство. Тройку лучших дополнили пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Очки также завоевали Серхио Перес («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Феррари»), Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо (оба «Астон Мартин»), Эстебан Окон («Альпин»), Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») и Пьер Гасли («Альпин»).

Лучший круг в гонке показал Макс Ферстаппен, завоевав «Большой шлем» (победа в гонке, завоевание поула и лучшего круга, а также лидирование от старта до финиша). Ферстаппен одержал пятую победу в сезоне и сороковую в карьере.

Следующий этап чемпионата мира состоится 18 июня в Канаде.