Ферстаппен завоевал третий в карьере «Большой шлем» и укрепил лидерство в чемпионате

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал третью подряд и пятую победу в сезоне, еще больше укрепив лидерство в личном зачете чемпионата.

На счету действующего чемпиона мира 170 очков. На втором месте идет его напарник, мексиканец Серхио Перес – 117 очков, на третьем месте Фернандо Алонсо – 99 очков.

Следом расположились гонщики «Мерседес» - Льюис Хэмилтон (87) и Джордж Расселл (65). Десятку лучших дополнили Карлос Сайнс (58), Шарль Леклер (42), Лэнс Стролл (35), Эстебан Окон (25) и Пьер Гасли (15).

В Кубке конструкторов безусловное лидерство у «Ред Булл» - 287 очков. На второе место вышел «Мерседес» - 152 очка, следом расположились «Астон Мартин» - 134, «Феррари» - 100, «Альпин» - 40, «Макларен» - 17, «Хаас» - 8, «Альфа Ромео» - 8, «Альфа Таури» - 2, «Уильямс» - 1.

Следующий этап чемпионата мира состоится 18 июня в Канаде.