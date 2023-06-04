ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ферстаппен завоевал третий в карьере «Большой шлем» и укрепил лидерство в чемпионате

Двукратный чемпион мира победил в пятой из семи гонок сезона.
04 июня 2023 17:51
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал третью подряд и пятую победу в сезоне, еще больше укрепив лидерство в личном зачете чемпионата.

На счету действующего чемпиона мира 170 очков. На втором месте идет его напарник, мексиканец Серхио Перес – 117 очков, на третьем месте Фернандо Алонсо – 99 очков.

Следом расположились гонщики «Мерседес» - Льюис Хэмилтон (87) и Джордж Расселл (65). Десятку лучших дополнили Карлос Сайнс (58), Шарль Леклер (42), Лэнс Стролл (35), Эстебан Окон (25) и Пьер Гасли (15).

В Кубке конструкторов безусловное лидерство у «Ред Булл» - 287 очков. На второе место вышел «Мерседес» - 152 очка, следом расположились «Астон Мартин» - 134, «Феррари» - 100, «Альпин» - 40, «Макларен» - 17, «Хаас» - 8, «Альфа Ромео» - 8, «Альфа Таури» - 2, «Уильямс» - 1.

Следующий этап чемпионата мира состоится 18 июня в Канаде.

источник: «Советский спорт»
Ферстаппен завоевал третий в карьере «Большой шлем» и укрепил лидерство в чемпионате
Двукратный чемпион мира победил в пятой из семи гонок сезона.
04.06.2023 17:51
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, победив на Гран-при Испании
Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, победив на Гран-при Испании
Команда «Ред Булл» продолжает победную серию.
04.06.2023 17:34
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Испании, Норрис - третий, Алонсо - девятый
Гонка состоится 4 июня.
03.06.2023 18:21
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Ферстаппен оказался лучшим в дождевой, третьей сессии свободных заездов на Гран-при Испании
Сессию прерывали красными флагами из-за аварии Логана Сарджента.
03.06.2023 14:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» проведет квалификацию Гран-при Венгрии в экспериментальном формате
Первоначально опробовать новый формат планировалось на Гран-при Эмилии-Романьи.
03.06.2023 13:11
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Испании
Лидер чемпионата был быстрее всех и в первой сессии.
02.06.2023 19:25
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Астон Мартин» признали, что ошибка в стратегии стоила Алонсо победы в Монако
В команде не захотели рисковать, выбрав иной тип шин.
02.06.2023 18:20
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на Гран-при Испании
Второе время у его напарника по команде Серхио Переса.
02.06.2023 16:12
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Алонсо - об итоге Гран-при Монако: до победы остался один шаг
Гонка в княжестве прошла 28 мая.
29.05.2023 16:41
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Ферстаппен и «Ред Булл» упрочили лидерство в чемпионатах
Ферстаппен и «Ред Булл» упрочили лидерство в чемпионатах
Команда из Милтон-Кинса выиграла все прошедшие гонки этого сезона.
28.05.2023 18:14
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.