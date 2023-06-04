«Что-то делаем неправильно». Пилот «Феррари» Леклер заявил, что не мог управлять машиной

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о трудностях после завершения Гран-при Испании.

Напомним, что Леклер финишировал 11-м, а его партнер по команде Карлос Сайнс - пятым.

«Я не понимаю, что мы делаем не так, но мы точно что-то делаем неправильно. Мы должны понять это и проработать проблемные места, несколько гонок приходится с чем-то бороться.

Вчера я не мог управлять машиной, задние колёса вели себя странно. Сегодня была проблема в передней части, хотя в целом ощущения были лучше. Первый отрезок гонки сегодня был очень плохим, но это, скорее всего связано с шинами», - сказал гонщик Sky Sports.

Добавим, что победителем Гран-при Испании стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе и третье места остались за пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом соответственно.