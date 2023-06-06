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Гран-при ЮАР не вернется в календарь «Формулы-1» из-за связей страны с Россией

В южноафриканской республике не проводили этап уже 30 лет.
06 июня 2023 11:33
автор: Александр Поволоцкий

«Формула-1» не планирует в ближайшем будущем включать в календарь чемпионата Гран-при Южной Африки.

Как сообщает Racing News 365, решение было принято по политическим мотивам. Отмечается, что ЮАР тесно сотрудничает с Россией.

Отмечается, что, таким образом Гран-при Бельгии останется в календаре чемпионата мира как минимум ещё на год. Официальной информации представителей »Формулы-1» по этой ситации пока не поступало.

Добавим, что последний раз Гран-при ЮАР состоялся в 1993 году. Победу в гонке одержал Ален Прост.

источник: Racing News 365
Гран-при ЮАР не вернется в календарь «Формулы-1» из-за связей страны с Россией
В южноафриканской республике не проводили этап уже 30 лет.
06.06.2023 11:33
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