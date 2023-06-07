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Ки стал техническим директором «Альфа Ромео»

Ранее конструктор уже работал в команде «Заубер».
07 июня 2023 12:24
автор: Александр Евграфов

Британский инженер Джеймс Ки назначен техническим директором «Альфа Ромео», сообщает пресс-служба команды.

Он сменит на этом посту Яна Моншо, который работал над машиной 2023 года. Ранее Ки уже работал вместе с генеральным директором Sauber Group Андреасом Зайдлем в «Макларене». Также Ки уже был техническим директором «Заубера» в период с 2010 по 2012 год.

По словам Ки, он рад вернуться в Хинвил и возглавить технический штаб команды в один из самых критических моментов в ее длинной истории.

После семи этапов этого сезона «Альфа Ромео» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, завоевав 8 очков. Столько же у «Хаас», но команда из Хинвила уступает американскому коллективу по дополнительным показателям.

Для команды этот год станет последним в сотрудничестве с «Альфа Ромео», с 2026 года «Заубер» официально станет командой «Ауди».

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источник: «Альфа Ромео»
Ки стал техническим директором «Альфа Ромео»
Ранее конструктор уже работал в команде «Заубер».
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