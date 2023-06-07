Мик Шумахер провел шинные тесты в Испании

Резервный пилот «Мерседес» Мик Шумахер провел шинные тесты «Пирелли» на трассе в Барселоне. Немецкий гонщик протестировал шины для сезона 2024 года.

Команда не сообщила подробностей тестов, отметив лишь, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, проехал в общей сложности 152 круга.

Мик Шумахер вернулся за руль машины Формулы 1 после шестимесячного перерыва.

Шумахер пилотировал машину W14, на котором команда выступает в этом сезоне.

Шумахер стал резервным гонщиком «Мерседес» после того, как «Хаас» расторг с ним контракт. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В минувшем году Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.