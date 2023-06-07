ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мик Шумахер провел шинные тесты в Испании

Резервный пилот «Мерседес» вернулся за руль машины спустя полгода.
07 июня 2023 19:47
автор: Александр Евграфов

Резервный пилот «Мерседес» Мик Шумахер провел шинные тесты «Пирелли» на трассе в Барселоне. Немецкий гонщик протестировал шины для сезона 2024 года.

Команда не сообщила подробностей тестов, отметив лишь, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, проехал в общей сложности 152 круга.

Мик Шумахер вернулся за руль машины Формулы 1 после шестимесячного перерыва.

Шумахер пилотировал машину W14, на котором команда выступает в этом сезоне.

Шумахер стал резервным гонщиком «Мерседес» после того, как «Хаас» расторг с ним контракт. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В минувшем году Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.

источник: «Советский спорт»
Мик Шумахер провел шинные тесты в Испании
Резервный пилот «Мерседес» вернулся за руль машины спустя полгода.
07.06.2023 19:47
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ки стал техническим директором «Альфа Ромео»
Ранее конструктор уже работал в команде «Заубер».
07.06.2023 12:24
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гран-при ЮАР не вернется в календарь «Формулы-1» из-за связей страны с Россией
В южноафриканской республике не проводили этап уже 30 лет.
06.06.2023 11:33
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
«Что-то делаем неправильно». Пилот «Феррари» Леклер заявил, что не мог управлять машиной
На Гран-при Испании Шарль занял 11-е место.
04.06.2023 21:49
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Ферстаппен завоевал третий в карьере «Большой шлем» и укрепил лидерство в чемпионате
Двукратный чемпион мира победил в пятой из семи гонок сезона.
04.06.2023 17:51
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, победив на Гран-при Испании
Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, победив на Гран-при Испании
Команда «Ред Булл» продолжает победную серию.
04.06.2023 17:34
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Испании, Норрис - третий, Алонсо - девятый
Гонка состоится 4 июня.
03.06.2023 18:21
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Ферстаппен оказался лучшим в дождевой, третьей сессии свободных заездов на Гран-при Испании
Сессию прерывали красными флагами из-за аварии Логана Сарджента.
03.06.2023 14:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» проведет квалификацию Гран-при Венгрии в экспериментальном формате
Первоначально опробовать новый формат планировалось на Гран-при Эмилии-Романьи.
03.06.2023 13:11
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Испании
Лидер чемпионата был быстрее всех и в первой сессии.
02.06.2023 19:25
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.