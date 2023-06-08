Росберг назвал величайшего гонщика всех времен в «Формуле-1»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг назвал пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо величайшим гонщиком всех времен.

«Алонсо - величайший гонщик всех времен, очень мотивирован и хочет одержать 33-ю победу. Скоро ему исполнится 42 года, а я знаю, что это, потому что выступал с Михаэлем Шумахером, когда ему тоже было за 40», - приводит слова Росберга Sky Sports.

По словам Росберга, его напарник в «Мерседесе» Михаэль Шумахер при возвращении в «Формулу-1» испытывал сложности с новинками в машине. Росберг отметил, что Михаэль был очень быстрым и в квалификации, и в гонке, но порой, например, забывал включать систему DRS в машине или выключить ее.

Системы регулируемого заднего крыла (DRS) не было в то время, когда Михаэль Шумахер выступал в составе «Феррари». Она появилась в «Формуле-1» в 2011 году. Шумахер-старший завершил карьеру в 2012 году. Фернандо Алонсо одержал в карьере 32 победы, проведя в «Формуле-1» 362 гонки. Нико Росберг, став чемпионом мира в 2016 году, после завершения сезона объявил об уходе из гонок.