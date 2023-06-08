ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Великобритания отказала во въезде бывшему пилоту «Формулы-1» Мазепину

Ранее Никита Мазепин добился в суде Евросоюза отмены санкций.
08 июня 2023 19:51
автор: Александр Евграфов

Суд Лондона отказал российскому гонщику Никите Мазепину во въезде в Великобританию для проведения переговоров с командами «Формулы-1», сообщает Bloomberg.

По данным источника, Мазепин подал документы на въездную визу, аргументировав необходимость поездки переговорами с командами «Формулы-1» по вопросу контракта на следующий год. Однако суд Великобритании отказался следовать прецеденту в Европе и отказал Мазепину во въезде.

Ранее Мазепин выиграл дело в суде Евросоюза, добившись снятия с себя санкций и получив разрешение въезжать на территорию ЕС для участия в гонках «Формулы-1». Обязательным условием было выступление под нейтральным флагом.

Мазепин провел в «Формуле-1» один сезон, ни разу не финишировал в очках в 2021 году. В 2022 году американская команда «Хаас» в одностороннем порядке расторгла соглашение с пилотом и с титульным спонсором команды - российской компанией «Уралкалий».

источник: Bloomberg
Великобритания отказала во въезде бывшему пилоту «Формулы-1» Мазепину
Ранее Никита Мазепин добился в суде Евросоюза отмены санкций.
08.06.2023 19:51
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Росберг назвал величайшего гонщика всех времен в «Формуле-1»
Немецкий пилот объявил о завершении карьеры в 2016 году.
08.06.2023 17:18
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Экс-руководитель «Феррари» назвал менеджеров «Ауди» клоунами
Бинотто не впечатлила экскурсия по базе в Нойберге.
08.06.2023 16:44
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Мик Шумахер провел шинные тесты в Испании
Резервный пилот «Мерседес» вернулся за руль машины спустя полгода.
07.06.2023 19:47
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ки стал техническим директором «Альфа Ромео»
Ранее конструктор уже работал в команде «Заубер».
07.06.2023 12:24
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гран-при ЮАР не вернется в календарь «Формулы-1» из-за связей страны с Россией
В южноафриканской республике не проводили этап уже 30 лет.
06.06.2023 11:33
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
«Что-то делаем неправильно». Пилот «Феррари» Леклер заявил, что не мог управлять машиной
На Гран-при Испании Шарль занял 11-е место.
04.06.2023 21:49
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Ферстаппен завоевал третий в карьере «Большой шлем» и укрепил лидерство в чемпионате
Двукратный чемпион мира победил в пятой из семи гонок сезона.
04.06.2023 17:51
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, победив на Гран-при Испании
Ферстаппен выиграл третью гонку подряд, победив на Гран-при Испании
Команда «Ред Булл» продолжает победную серию.
04.06.2023 17:34
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Испании, Норрис - третий, Алонсо - девятый
Гонка состоится 4 июня.
03.06.2023 18:21
Формула-1
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.