Великобритания отказала во въезде бывшему пилоту «Формулы-1» Мазепину

Суд Лондона отказал российскому гонщику Никите Мазепину во въезде в Великобританию для проведения переговоров с командами «Формулы-1», сообщает Bloomberg.

По данным источника, Мазепин подал документы на въездную визу, аргументировав необходимость поездки переговорами с командами «Формулы-1» по вопросу контракта на следующий год. Однако суд Великобритании отказался следовать прецеденту в Европе и отказал Мазепину во въезде.

Ранее Мазепин выиграл дело в суде Евросоюза, добившись снятия с себя санкций и получив разрешение въезжать на территорию ЕС для участия в гонках «Формулы-1». Обязательным условием было выступление под нейтральным флагом.

Мазепин провел в «Формуле-1» один сезон, ни разу не финишировал в очках в 2021 году. В 2022 году американская команда «Хаас» в одностороннем порядке расторгла соглашение с пилотом и с титульным спонсором команды - российской компанией «Уралкалий».