В команде Мазепина прокомментировали запрет на въезд в Великобританию

Команда юристов гонщика Никиты Мазепина прокомментировала решение лондонского суда, который отказал россиянину во въезде в Великобританию.

«Сегодняшнее промежуточное решение о временных мерах, хоть и разочаровало нас, но не влияет на судьбу нашего иска в целом. Судья основывался на том, что наши аргументы в рамках основного разбирательства достойны рассмотрения Судом. Мы ожидаем, что иск будет рассмотрен по существу в июле, и у нас есть все основания надеяться на честный и справедливый исход дела, который позволит Никите полноценно вернуться в международный автоспорт», - приводит заявление команды «Спорт-Экспресс».

Ранее Мазепин выиграл дело в суде Евросоюза, добившись снятия с себя санкций и получив разрешение въезжать на территорию ЕС для участия в гонках «Формулы-1». Обязательным условием было выступление под нейтральным флагом.

Мазепин провел в «Формуле-1» один сезон, ни разу не финишировал в очках в 2021 году. В 2022 году американская команда «Хаас» в одностороннем порядке расторгла соглашение с пилотом и с титульным спонсором команды - российской компанией «Уралкалий».