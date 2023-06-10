ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Руководитель «АльфаТаури» Тост признал, что переход Шумахера был заблокирован «Ред Буллом»

Решение о втором пилоте команды было принято волевым решением руководства главной команды.
10 июня 2023 11:33
автор: Александр Евграфов

Руководитель гоночной команды «АльфаТаури» Франц Тост признал, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик мог сохранить место основного пилота в «Формуле-1», но его переход был заблокирован командой «Ред Булл».

По словам Тоста, изначально предполагалось, что парой пилотов в команде будут Пьер Гасли и Юки Цунода. Однако француз выбрал переход в «Альпин».

«До Гран При Италии было непонятно, кто будет нашим пилотом. А потом я подумал о Мике Шумахере. Немец намного лучше, чем его в настоящее время воспринимает внешний мир, но «Ред Булл» заблокировал контракт. Мне заявили, что за AlphaTauri поедет Ник де Врис и вопрос не подлежит обсуждению», — цитирует Тоста Formel1.de.

В прошедшем сезоне команда «Хаас» расторгла контракт с Миком Шумахером, заменив его более опытным Нико Хюлькенбергом. Позже Шумахер подписал контракт, став резервным пилотом в заводской команде «Мерседес» и команде «Макларен».

Ранее дядя Мика Ральф Шумахер обвинил спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко в личной обиде на семью Шумахеров.

источник:
Руководитель «АльфаТаури» Тост признал, что переход Шумахера был заблокирован «Ред Буллом»
Решение о втором пилоте команды было принято волевым решением руководства главной команды.
10.06.2023 11:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В команде Мазепина прокомментировали запрет на въезд в Великобританию
Никиту не пустили на Туманный Альбион.
08.06.2023 21:53
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Великобритания отказала во въезде бывшему пилоту «Формулы-1» Мазепину
Ранее Никита Мазепин добился в суде Евросоюза отмены санкций.
08.06.2023 19:51
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Росберг назвал величайшего гонщика всех времен в «Формуле-1»
Немецкий пилот объявил о завершении карьеры в 2016 году.
08.06.2023 17:18
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Экс-руководитель «Феррари» назвал менеджеров «Ауди» клоунами
Бинотто не впечатлила экскурсия по базе в Нойберге.
08.06.2023 16:44
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Мик Шумахер провел шинные тесты в Испании
Резервный пилот «Мерседес» вернулся за руль машины спустя полгода.
07.06.2023 19:47
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ки стал техническим директором «Альфа Ромео»
Ранее конструктор уже работал в команде «Заубер».
07.06.2023 12:24
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гран-при ЮАР не вернется в календарь «Формулы-1» из-за связей страны с Россией
В южноафриканской республике не проводили этап уже 30 лет.
06.06.2023 11:33
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
«Что-то делаем неправильно». Пилот «Феррари» Леклер заявил, что не мог управлять машиной
На Гран-при Испании Шарль занял 11-е место.
04.06.2023 21:49
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Ферстаппен завоевал третий в карьере «Большой шлем» и укрепил лидерство в чемпионате
Двукратный чемпион мира победил в пятой из семи гонок сезона.
04.06.2023 17:51
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.