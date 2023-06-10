Руководитель «АльфаТаури» Тост признал, что переход Шумахера был заблокирован «Ред Буллом»

Руководитель гоночной команды «АльфаТаури» Франц Тост признал, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик мог сохранить место основного пилота в «Формуле-1», но его переход был заблокирован командой «Ред Булл».

По словам Тоста, изначально предполагалось, что парой пилотов в команде будут Пьер Гасли и Юки Цунода. Однако француз выбрал переход в «Альпин».

«До Гран При Италии было непонятно, кто будет нашим пилотом. А потом я подумал о Мике Шумахере. Немец намного лучше, чем его в настоящее время воспринимает внешний мир, но «Ред Булл» заблокировал контракт. Мне заявили, что за AlphaTauri поедет Ник де Врис и вопрос не подлежит обсуждению», — цитирует Тоста Formel1.de.

В прошедшем сезоне команда «Хаас» расторгла контракт с Миком Шумахером, заменив его более опытным Нико Хюлькенбергом. Позже Шумахер подписал контракт, став резервным пилотом в заводской команде «Мерседес» и команде «Макларен».

Ранее дядя Мика Ральф Шумахер обвинил спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко в личной обиде на семью Шумахеров.