Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о месте Переса в команде

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг слухи о том, что мексиканец Серхио Перес может покинуть команду на фоне неудачных выступлений в последних гонках.

«Все это чушь. Место Серхио никогда не было в опасности и не будет. Это важный фактор для достижения тех целей, которые мы обозначили для этого года. Мы хотим сделать дубли в обеих чемпионатах», - цитирует Марко F1-insider.

По словам Марко, после гонок в Майами и Монако он просто напомнил Пересу, что ему следует сосредоточиться на работе. А обязанностями Чеко является быть рядом с Ферстаппеном, когда у того дела идут не лучшим образом. При этом Марко похвалил мексиканца за гонку в Барселоне, где Перес, стартовав с 11-го места, финишировал четвертым.

При этом Марко отметил, что победить Ферстаппена сложно не только Пересу, но и другим пилотам. При

После семи этапов Ферстаппен лидирует в личном зачете чемпионата, набрав 170 очков, Перес идет на втором месте с 117 очками.

Следующий этап состоится в Канаде 16-18 июня.

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