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В «Альфа Таури» предложили Тосту новый контракт

Руководитель команды может остаться в коллективе на два года в качестве консультанта.
15 июня 2023 17:49
автор: Александр Евграфов

Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост может остаться в коллективе из Фаэнцы на два года, сообщает Osterreich.

«У меня все отлично. Я рад, что после отставки смогу зимой покататься на горных лыжах. Но я получил предложение остаться в команде еще на два года как консультант. Так что я подумаю», - цитирует Тоста австрийский портал Osterreich.

В конце сезона Франц Тост уйдет с поста руководителя команды «Альфа Таури», передав руководство команды Лорану Мекису. Сам Тост останется в Фаэнце в качестве консультанта.

источник:
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