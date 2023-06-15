В «Альфа Таури» предложили Тосту новый контракт

Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост может остаться в коллективе из Фаэнцы на два года, сообщает Osterreich.

«У меня все отлично. Я рад, что после отставки смогу зимой покататься на горных лыжах. Но я получил предложение остаться в команде еще на два года как консультант. Так что я подумаю», - цитирует Тоста австрийский портал Osterreich.

В конце сезона Франц Тост уйдет с поста руководителя команды «Альфа Таури», передав руководство команды Лорану Мекису. Сам Тост останется в Фаэнце в качестве консультанта.