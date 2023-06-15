Четырехкратный чемпион мира Феттель вернется за руль машины «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион мира «Формулы 1» Себастьян Феттель вернется за руль машины «Ред Булл» в рамках гоночного шоу на Нюрбургринге, сообщает Osterreich.

Вместе с Себастьяном Феттелем в шоу примет участие резервный пилот команды из Милтон-Кинса и его бывший напарник Даниэль Риккардо.

Предполагается, что Феттель проедет несколько кругов по «зеленому аду» на машине RB7 2011 года, за рулем которой немец завоевал второй из четырех чемпионских титулов, одержав 11 побед в сезоне. А австралиец будет пилотировать RB8 2012 года.

При этом «Ред Булл» обещал, что в шоу примут участие еще два пилота, имена которых не называются. Гоночное шоу состоится 9-10 сентября, когда в календаре чемпионата мира пауза, поэтому не исключается, что участниками станут основные пилоты команды.