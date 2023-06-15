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Ротенберг рассказал как в «Уильямс» обманули программу СМП и Сергея Сироткина

Основатель программы «СМП Рейсинг» раскрыл подробности сделки с «Уильямсом»
15 июня 2023 19:53
автор: Александр Евграфов

Основатель программы поддержки российского автоспорта «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг рассказал о деталях сотрудничества с командой «Формулы-1» «Уильямс».

«Будет ли российская Ф-1? Такие идеи были когда-то давно, когда Серёжа Сироткин поехал в „Уильямсе“. Мы тогда подписали договор с Клэр Уильямс. У нас был договор, что на наши деньги они будут развивать машину, мы начнем что-то делать совместно. Но, естественно, нас обманули: ничего этого не случилось, а машина никуда не поехала. А Серёжу как технически оснащённого парня, с техническим образованием, просто использовали для настройки машины. Он, наверное, единственный в «Формуле-1», кто мог технически объяснить, как куда машина двигается, что по телеметрии и так далее», — заявил Ротенберг в интервью обществу «Знание» на Петербургском международном экономическом форуме.

Сергей Сироткин в сезоне 2018 года завоевал одно очко, лучшее достижение гонщика 10-е место на Гран-при Италии в Монце.

источник: Чемпионат.com
Ротенберг рассказал как в «Уильямс» обманули программу СМП и Сергея Сироткина
Основатель программы «СМП Рейсинг» раскрыл подробности сделки с «Уильямсом»
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