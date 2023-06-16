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Гонщик «Феррари» признал фундаментальную проблему в гоночном темпе машины

Проблемы стабильно возникают на длинных отрезках.
16 июня 2023 18:57
автор: Александр Евграфов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признал, что в команде допустили фундаментальную проблему, которая стабильно возникает на длинных отрезках.

«Мы часто говорим об износе шин, но есть фундаментальная проблема с гоночным темпом, и дело не только в том. Анализ команды говорит о том, что нам не хватает гоночного темпа», - цитирует Сайнса Race Fans.

По мнению испанца, главная задача «Феррари» сделать так, чтобы машина более стабильно вела себя с аэродинамикой. Это даст возможность пилотировать более уверенно. Также Сайнс отметил, что обновления, которые были привезены на Гран-при Испании, не оправдали ожиданий, а гонка в Барселоне стала худшей в сезоне.

После семи этапов чемпионата «Феррари» набрала 100 очков и занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

источник: RaceFans
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