Ферстаппен рассказал, что ему строго запретили в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что в команде ему строго запретили участвовать в демонстрационных заездах на «Северной петле» Нюрбургринга.

«Я хотел, но Хельмут запретил мне. Он знал, что я обязательно буду атаковать там. И мне самому очень этого хотелось. Я слышал, как они обсуждают этот вопрос, подошел к их столу, но Хельмут сразу сказал: «Нет, нет, нет, ты туда не поедешь», - цитирует Ферстаппена Motorsport.

По словам двукратного чемпиона мира, он бы мог продавить этот вопрос, но решил не создавать проблем на ровном месте. Тем не менее, в планах Ферстаппена попытаться побить рекорд прохождения круга на 25-километровом круге «Нордшляйфе», который сейчас составляет 5 минут 19,55 секунд и принадлежит Тимо Бернхарду.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель проедет несколько кругов по «зеленому аду» на машине RB7 2011 года, за рулем которой немец завоевал второй из четырех чемпионских титулов, одержав 11 побед в сезоне. А австралиец будет пилотировать RB8 2012 года.