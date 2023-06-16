На автодроме в Монреале отключилось электричество за час до начала первой сессии свободных заездов

На автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале отключилось электричество, сообщает на своей странице в социальных сетях журналист Эрик ван Харен.

По данным источника, в боксах команд нет электричества, грелки для шин подключены к генераторам, а организаторы обещают исправить ситуацию в ближайшее время.

Первая сессия свободных заездов Гран-при Канады, восьмого этапа чемпионата мира стартует в 20:30 по московскому времени, вторая начнется в полночь.

В личном зачете чемпионата лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.