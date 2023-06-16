ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Технические проблемы сорвали первую сессию свободных заездов на Гран-при Канады

Сессия продлилась около пяти минут
16 июня 2023 21:42
автор: Александр Евграфов

Технические проблемы у организаторов Гран-при Канады вынудили сначала остановить, а затем и отменить первую сессию свободных заездов восьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Сессия продлилась около пяти минут и была остановлена после остановки на трассе пилота «Альпин» Пьера Гасли.

В официальном сообщении Международная автомобильная федерация объяснила решение отказом системы видеоконтроля (CCTV). Ответственность за ее работу несут местные промоутеры.

Лучшим в протоколе осталось время Валттери Боттаса – 1 минута 18,728 секунды. Второй результат у Лэнса Стролла, третий у Фернандо Алонсо.

Ранее сообщалось о перебоях с электроснабжением за час до начала свободных заездов.

Принято решение начать вторую сессию на полчаса раньше – в 23:30 по московскому времени и увеличить ее продолжительность до 90 минут.

источник: «Советский спорт»
Технические проблемы сорвали первую сессию свободных заездов на Гран-при Канады
Сессия продлилась около пяти минут
16.06.2023 21:42
Формула-1
автор: Александр Евграфов
На автодроме в Монреале отключилось электричество за час до начала первой сессии свободных заездов
Организаторы обещают решить проблему
16.06.2023 20:20
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен рассказал, что ему строго запретили в «Ред Булл»
Решающее слово осталось за спортивным консультантом команды Хельмутом Марко.
16.06.2023 19:23
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Феррари» признал фундаментальную проблему в гоночном темпе машины
Проблемы стабильно возникают на длинных отрезках.
16.06.2023 18:57
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ротенберг рассказал как в «Уильямс» обманули программу СМП и Сергея Сироткина
Основатель программы «СМП Рейсинг» раскрыл подробности сделки с «Уильямсом»
15.06.2023 19:53
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Четырехкратный чемпион мира Феттель вернется за руль машины «Формулы-1»
Немец проедет по трассе Нюрбургринг.
15.06.2023 18:18
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Альфа Таури» предложили Тосту новый контракт
Руководитель команды может остаться в коллективе на два года в качестве консультанта.
15.06.2023 17:49
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о месте Переса в команде
Также он рассказал и о задаче мексиканца поддерживать лидера команды – Макса Ферстаппена.
10.06.2023 12:50
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Руководитель «Альфа Таури» Тост признал, что переход Шумахера был заблокирован «Ред Буллом»
Решение о втором пилоте команды было принято волевым решением руководства главной команды.
10.06.2023 11:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В команде Мазепина прокомментировали запрет на въезд в Великобританию
Никиту не пустили на Туманный Альбион.
08.06.2023 21:53
Формула-1
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.