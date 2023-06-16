Технические проблемы сорвали первую сессию свободных заездов на Гран-при Канады

Технические проблемы у организаторов Гран-при Канады вынудили сначала остановить, а затем и отменить первую сессию свободных заездов восьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Сессия продлилась около пяти минут и была остановлена после остановки на трассе пилота «Альпин» Пьера Гасли.

В официальном сообщении Международная автомобильная федерация объяснила решение отказом системы видеоконтроля (CCTV). Ответственность за ее работу несут местные промоутеры.

Лучшим в протоколе осталось время Валттери Боттаса – 1 минута 18,728 секунды. Второй результат у Лэнса Стролла, третий у Фернандо Алонсо.

Ранее сообщалось о перебоях с электроснабжением за час до начала свободных заездов.

Принято решение начать вторую сессию на полчаса раньше – в 23:30 по московскому времени и увеличить ее продолжительность до 90 минут.