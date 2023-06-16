Проблема с камерами на автодроме в Монреале еще не решена

Проблема с камерами на трассе в Монреале, где проходит Гран-при Канады, до сих пор не решена, несмотря на то, что до старта второй сессии свободных заездов остается меньше получаса.

Итальянский журналист «Формулы-1» Альберт Фабрега разместил в социальных сетях публикацию, в которой сообщил, что камеры по-прежнему не работают, а организаторы пытаются устранить проблему.

Международная автомобильная федерация и организаторы чемпионата прорабатывают резервный вариант действий, если проблему не удастся решить сегодня. Из-за технических неполадок была отменена первая сессия свободных заездов, а вторая сессия продлена на полчаса.

Ранее также за час до старта первой сессии на автодроме отключалось электричество.