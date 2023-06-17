В Монреале завершилась третья тренировка Гран-при Канады «Формулы-1». Лучший результат по ее итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Второе время осталось за Шарлем Леклером из «Феррари», третье место у пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Не обошлось без аварий – в середине сессии в первом повороте машину разбил Карлос Сайнс.
Сессия прошла в дождевых условиях, сегодня пилотов ждет квалификация. Начало квалификационной сессии запланировано на 23:00 по московскому времени.
Гран-при Канады. Третья тренировка
1. Мaкс Фeрстaппeн («Рeд Булл») – 1:23:106
2. Шaрль Лeклeр («Фeррaри») +0,291
3. Фeрнaндо Алонсо («Астон Мaртин») +1,377
4. Кeвин Мaгнуссeн («Хaaс») +1,609
5. Кaрлос Сaйнс-млaдший («Фeррaри») +1,659
6. Пьeр Гaсли («Альпин») +1,719
7. Лэнс Стролл («Астон Мaртин») +1,838
8. Юки Цунодa («Альфa Тaури») +1,849
9. Вaлттeри Боттaс («Альфa Ромeо») +1,882
10. Льюис Хэмилтон («Мeрсeдeс») +1,981
11. Нико Хюлькенбeрг («Хaaс») +2,034
12. Оскaр Пиaстри («Мaклaрeн») +2,085
13. Лaндо Норрис («Мaклaрeн») +2,092
14. Алeксaндeр Албон («Уильямс») +2,273
15. Джордж Рaссeлл («Мeрсeдeс») +2,329
16. Ник дe Врис («Альфa Тaури») +2,619
17. Сeрхио Пeрeс («Рeд Булл») +2,751
18. Гуaньюй Чжоу («Альфa Ромeо») +3,644
19. Эстeбaн Окон («Альпин») +3,734
20. Логaн Сaрджeнт («Уильямс») +4,173