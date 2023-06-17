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Ферстаппен – лучший в третьей тренировке Гран-при Канады, Сайнс разбил машину

Впереди гонщиков ждет квалификация.
17 июня 2023 20:53
автор: Александр Кожевников

В Монреале завершилась третья тренировка Гран-при Канады «Формулы-1». Лучший результат по ее итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Второе время осталось за Шарлем Леклером из «Феррари», третье место у пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Не обошлось без аварий в середине сессии в первом повороте машину разбил Карлос Сайнс.

Сессия прошла в дождевых условиях, сегодня пилотов ждет квалификация. Начало квалификационной сессии запланировано на 23:00 по московскому времени.

Гран-при Канады. Третья тренировка

1. Мaкс Фeрстaппeн («Рeд Булл») – 1:23:106

2. Шaрль Лeклeр («Фeррaри») +0,291

3. Фeрнaндо Алонсо («Астон Мaртин») +1,377

4. Кeвин Мaгнуссeн («Хaaс») +1,609

5. Кaрлос Сaйнс-млaдший («Фeррaри») +1,659

6. Пьeр Гaсли («Альпин») +1,719

7. Лэнс Стролл («Астон Мaртин») +1,838

8. Юки Цунодa («Альфa Тaури») +1,849

9. Вaлттeри Боттaс («Альфa Ромeо») +1,882

10. Льюис Хэмилтон («Мeрсeдeс») +1,981

11. Нико Хюлькенбeрг («Хaaс») +2,034

12. Оскaр Пиaстри («Мaклaрeн») +2,085

13. Лaндо Норрис («Мaклaрeн») +2,092

14. Алeксaндeр Албон («Уильямс») +2,273

15. Джордж Рaссeлл («Мeрсeдeс») +2,329

16. Ник дe Врис («Альфa Тaури») +2,619

17. Сeрхио Пeрeс («Рeд Булл») +2,751

18. Гуaньюй Чжоу («Альфa Ромeо») +3,644

19. Эстeбaн Окон («Альпин») +3,734

20. Логaн Сaрджeнт («Уильямс») +4,173

источник: «Советский спорт»
Ферстаппен – лучший в третьей тренировке Гран-при Канады, Сайнс разбил машину
Впереди гонщиков ждет квалификация.
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