Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию восьмого этапа чемпионата Гран-при Канады. В своей лучшей попытке он проехал круг по трассе им. Жиля Вильнева в Монреале за 1 минуту 25,858 секунды.

Гонщики использовали промежуточные шины, поскольку было дождливо.

Вместе с ним с первого ряда будет стартовать гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, на втором ряду разместились два пилота «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

В чемпионате лидирует Макс Ферстаппен, его основной преследователь и напарник мексиканец Серхио Перес стартует 12-м. Два пилота «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс займут на стартовой решетке 10-е и 11-е место соответственно.

Для Ферстаппена поул в Канаде стал 25-м в карьере.

Гонка в Монреале состоится в воскресенье.