Четверо гонщиков потеряют места на стартовой решетке Гран-при Канады

Четверо гонщиков потеряют места на стартовой решетке восьмого этапа чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Канады.

Гонщик «Хаас» Нико Хюлькенберг показал второе время в квалификации. Но судьи посчитали, что немец недостаточно сбросил скорость под красными флагами и оштрафовали его потерей трех стартовых мест. В итоге он уступил место на первом ряду Фернандо Алонсо, а сам будет стартовать пятым.

Судьи оштрафовали гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса за блокировку Пьера Гасли в первом сегменте квалификации. Испанец вместо восьмого места будет стартовать одиннадцатым.

По три места потерял Лэнс Стролл (будет стартовать 16-м) и Юки Цунода (19-е стартовое место) за блокировку Эстебана Окона и Нико Хюлькенберга соответственно.

Гонка в Канаде начнется в 21 час соответственно.