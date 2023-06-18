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Четверо гонщиков потеряют места на стартовой решетке Гран-при Канады

Изменения коснулись даже первого ряда стартового поля.
18 июня 2023 08:24
автор: Александр Евграфов

Четверо гонщиков потеряют места на стартовой решетке восьмого этапа чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Канады.

Гонщик «Хаас» Нико Хюлькенберг показал второе время в квалификации. Но судьи посчитали, что немец недостаточно сбросил скорость под красными флагами и оштрафовали его потерей трех стартовых мест. В итоге он уступил место на первом ряду Фернандо Алонсо, а сам будет стартовать пятым.

Судьи оштрафовали гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса за блокировку Пьера Гасли в первом сегменте квалификации. Испанец вместо восьмого места будет стартовать одиннадцатым.

По три места потерял Лэнс Стролл (будет стартовать 16-м) и Юки Цунода (19-е стартовое место) за блокировку Эстебана Окона и Нико Хюлькенберга соответственно.

Гонка в Канаде начнется в 21 час соответственно.

источник: «Советский спорт»
Четверо гонщиков потеряют места на стартовой решетке Гран-при Канады
Изменения коснулись даже первого ряда стартового поля.
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