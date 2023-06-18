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Леклер обвинил «Феррари» в провале в квалификации

В команде вновь не послушали просьбу своего гонщика.
18 июня 2023 15:21
автор: Александр Евграфов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации, в которой он не смог выйти в финал квалификации.

«Я не знаю как им объяснить, наверное никак. Мы вновь сами себе осложнили жизнь в ситуации, когда все было однозначно», - сказал монегаск после квалификации.

Квалификация к восьмому этапу проходила в переменных условиях. Во втором сегменте трасса начала подсыхать, Леклер попросил команду поставить слики, но его оставили на промежуточных шинах, а когда монегаск заехал в боксы, дождь пошел вновь, и улучшить результат не удалось.

На предыдущем этапе Леклер просил команду поставить мягкие шины, его зазвали на пит-стоп, но в последний момент поставили самый жесткий состав.

После семи этапов Леклер завоевал 42 очка и занимает седьмое место в личном зачете чемпионата. Лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 170 очками.

источник: «Советский спорт»
Леклер обвинил «Феррари» в провале в квалификации
В команде вновь не послушали просьбу своего гонщика.
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