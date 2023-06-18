Леклер обвинил «Феррари» в провале в квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации, в которой он не смог выйти в финал квалификации.

«Я не знаю как им объяснить, наверное никак. Мы вновь сами себе осложнили жизнь в ситуации, когда все было однозначно», - сказал монегаск после квалификации.

Квалификация к восьмому этапу проходила в переменных условиях. Во втором сегменте трасса начала подсыхать, Леклер попросил команду поставить слики, но его оставили на промежуточных шинах, а когда монегаск заехал в боксы, дождь пошел вновь, и улучшить результат не удалось.

На предыдущем этапе Леклер просил команду поставить мягкие шины, его зазвали на пит-стоп, но в последний момент поставили самый жесткий состав.

После семи этапов Леклер завоевал 42 очка и занимает седьмое место в личном зачете чемпионата. Лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 170 очками.