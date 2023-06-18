Ферстаппен рассказал, что он получил преимущество перед квалификацией Гран-при Канады

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий после победы в квалификации Гран-при Канады.

Вместе с ним с первого ряда будет стартовать гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, на втором ряду разместились два пилота «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

«Когда идёт дождь, важнее всего справляться с такими условиями, мы принимали правильные решения, вовремя выезжали на трассу, и, конечно, я очень рад, что завоевал поул. Я вообще люблю ездить под дождём. Я ведь из Голландии, мы там к такому привыкли!

Посмотрим, что нас ждёт, не исключено, что в гонке будет сухая погода и условия в очередной раз изменятся», - приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Напомним, что Гран-при Канады пройдет 18 июня и начнется в 21:00 мск.

Ферстаппен лидирует в чемпионате с отрывом 53 очка от партнера по команде Серхио Переса, он стартует 12-м.