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Ферстаппен рассказал, что он получил преимущество перед квалификацией Гран-при Канады

Лидер сезона показал лучшее время.
18 июня 2023 17:08
автор: Максим Скороходов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий после победы в квалификации Гран-при Канады.

Вместе с ним с первого ряда будет стартовать гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, на втором ряду разместились два пилота «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

«Когда идёт дождь, важнее всего справляться с такими условиями, мы принимали правильные решения, вовремя выезжали на трассу, и, конечно, я очень рад, что завоевал поул. Я вообще люблю ездить под дождём. Я ведь из Голландии, мы там к такому привыкли!

Посмотрим, что нас ждёт, не исключено, что в гонке будет сухая погода и условия в очередной раз изменятся», - приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Напомним, что Гран-при Канады пройдет 18 июня и начнется в 21:00 мск.

Ферстаппен лидирует в чемпионате с отрывом 53 очка от партнера по команде Серхио Переса, он стартует 12-м.

источник: Sky Sports
Ферстаппен рассказал, что он получил преимущество перед квалификацией Гран-при Канады
Лидер сезона показал лучшее время.
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