Чемпион мира 1997 года прокомментировал скандал с пилотом «Феррари» Леклером на Гран-при Канады

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев, сын Жиля Вильнева, разместил в соцсетях публикацию, в которой прокомментировал ситуацию, которая сложилась во время Гран-при Канады.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подготовил для гонки в Монреале специальный шлем в расцветках шлема Жиля Вильнева. Но вместе с этим на шлеме находились спонсорские наклейки, что вызвало возмущение семьи Вильнева. Леклер отказался от использования данного шлема. Позже семья разрешила монегаску выступить в нем.

«Хочу прояснить ситуацию, после которой мою семью, начали оскорблять. Когда я приехал на автодром, мне позвонила сестра, которая была возмущена. Она видела, что Шарль использует шлем нашего отца, не уведомив нас. Я сразу же связался с Шарлем, мы душевно поговорили, он искренне извинился. Но я посоветовал ему связаться с моей сестрой, пригласить ее и мать, чтобы уладить все. Лучше бы конечно было сделать заранее. К сожалению, инцидент был раздут», - говорится в сообщении Вильнева.