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Мик Шумахер заявил о готовности заменить Сарджента

Резервный пилот «Мерседеса» может оказаться в кокпите «Уильямса».
19 июня 2023 16:08
автор: Александр Евграфов

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер заявил о готовности заменить в «Уильямсе» американца Логана Сарджента, сообщает GrandPX.news.

«Я бы сделал это. Маловероятно, что это произойдет, но я считаю, что каждая команда — это хороший вариант. Я всегда готов действовать. Я очень много работаю, чтобы, надеюсь, скоро вернуться в машину. Очень скоро», - отметил Шумахер.

В конце минувшего года американская команда «Хаас» расторгла контракт с Миком Шумахером. Немецкий гонщик стал резервным пилотом «Мерседес».

источник: Grandpx.news
Мик Шумахер заявил о готовности заменить Сарджента
Резервный пилот «Мерседеса» может оказаться в кокпите «Уильямса».
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