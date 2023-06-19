Мик Шумахер заявил о готовности заменить Сарджента

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер заявил о готовности заменить в «Уильямсе» американца Логана Сарджента, сообщает GrandPX.news.

«Я бы сделал это. Маловероятно, что это произойдет, но я считаю, что каждая команда — это хороший вариант. Я всегда готов действовать. Я очень много работаю, чтобы, надеюсь, скоро вернуться в машину. Очень скоро», - отметил Шумахер.

В конце минувшего года американская команда «Хаас» расторгла контракт с Миком Шумахером. Немецкий гонщик стал резервным пилотом «Мерседес».