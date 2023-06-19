Ферстаппен заявил, что для победы на Гран-при Канады пришлось «заставить шины работать»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о победе в Гран-при Канады.

«Гонка вышла не очень простой, так как шины не попадали в рабочее окно. Было очень холодно, если сравнивать с пятницей, мы скользили. Но мы заставили шины работать, сотая победа команды – нечто невероятное. Это потрясающе», - приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

На втором месте расположился гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. А тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» .

Стоит отметить, что Ферстаппен сравнялся с бразильцем Айртоном Сенной. Так, спортсмены делят пятое место по выигранным гонкам в «Формуле-1» - по 41-й.