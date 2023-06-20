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Гран-при Бельгии может остаться после 2025 года в «Формуле-1»

Организаторы чемпионата продолжают обсуждать перспективы исторической трассы.
20 июня 2023 09:45
автор: Александр Евграфов

Владельцы «Формулы-1» из компании «Либерти Медиа» хотели оставить Спа-Франкоршам в календаре чемпионата, сообщает бельгийский RTBF со ссылкой на промоутера Гран-при Ванессу Маэс.

По данным источника, в Великобритании состоялась встреча организаторов гонки с генеральным директором «Формулы-1» Стефано Доменикали».

«Встреча прошла хорошо. Теперь Стефано открыт для обсуждений, но мы не торопимся с выводами. Еще ничего не подписано. Мы не знаем, что будет после 2025 года, но узнали, что в «Либерти Медиа» хотят продолжить историю. Два года назад это казалось практически невыполнимым, но сейчас многое изменилось. Наша трасса историческая и заслуживает, чтобы остаться в календаре», - цитирует Маэс источник.

Гонка в Спа проводится с 1950 года. «Формула-1» не приезжала в Ардены лишь в 1959, 1969, 1971-1982 и 1984 году. В этом сезоне бельгийский этап пройдет 30 июля. Действующим победителем Гран-при является Макс Ферстаппен.

источник: RTBF
Гран-при Бельгии может остаться после 2025 года в «Формуле-1»
Организаторы чемпионата продолжают обсуждать перспективы исторической трассы.
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