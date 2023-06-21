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Две стартовые гонки Формулы-1 сезона-2024 пройдут в субботу из-за Рамадана

Обычно гонки Формулы-1 проходят по воскресеньям.
21 июня 2023 20:28
автор: Александр Кожевников

Гран-при Саудовской Аравии и Бахрейна в сезоне-2024 года пройдут в субботу. Об этом сообщил в своей колонке журналист Джо Сейвуд.

Как сообщает источник, это связано с празднованием Рамадана в мусульманских странах.

Таким образом, как сообщил Сейвуд, Гран-при Саудовской Аравии должен состояться вечером в субботу, 9 марта.

Гран-при Бахрейна также перенесут на день раньше, на субботу, 2 марта.

В последние выходные февраля планируется проведение предсезонных тестов в Бахрейне.

источник: «Советский спорт»
Две стартовые гонки Формулы-1 сезона-2024 пройдут в субботу из-за Рамадана
Обычно гонки Формулы-1 проходят по воскресеньям.
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