Две стартовые гонки Формулы-1 сезона-2024 пройдут в субботу из-за Рамадана

Гран-при Саудовской Аравии и Бахрейна в сезоне-2024 года пройдут в субботу. Об этом сообщил в своей колонке журналист Джо Сейвуд.

Как сообщает источник, это связано с празднованием Рамадана в мусульманских странах.

Таким образом, как сообщил Сейвуд, Гран-при Саудовской Аравии должен состояться вечером в субботу, 9 марта.

Гран-при Бахрейна также перенесут на день раньше, на субботу, 2 марта.

В последние выходные февраля планируется проведение предсезонных тестов в Бахрейне.