Бывший резервный пилот «Ред Булл» стал пилотом по развитию в «Ауди»

Швейцарский гонщик Нил Джани подписал контракт с командой «Ауди», став гонщиком по развитию, сообщается на официальном сайте команды.

В задачу Джани будет работа на симуляторе. Ранее Джани был резервным пилотом команды «Ред Булл», а в настоящее время выступает в чемпионате WEC гонок на выносливость.

«Моделирование играет важную роль в нашем проекте Формулы-1. Наш симулятор является важным инструментом для разработки силовой установки. Для этого требуется пилот, который в дополнение к знанию технологий использует гоночный опыт», - цитирует члена правления по техническому развитию «Ауди» Оливера Хоффманна пресс-служба коллектива.

«Ауди» дебютирует в «Формуле-1» в 2026 году.