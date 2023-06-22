Мик Шумахер выступит в Гудвуде на машине своего отца

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выступит на «Фестивале скорости» в Гудвуде на машине W02 своего отца. В сезоне 2011 года ее использовал Михаэль Шумахер.

«Это будет захватывающе — проехать на машине отца 2011 года, W02, даже если это будет только короткий заезд. Испытать это поколение машин будет невероятно! Знание того, что он гонялся на этой машине, делает ее особенной», - сказал Мик Шумахер.

Ранее сын семикратного чемпиона мира выступал в показательных заездах за рулем машин «Бенеттон» и «Феррари», которые в свое время также пилотировал Михаэль Шумахер.

W02 был вторым автомобилем команды Mercedes, вернувшейся в «Формулу-1» в 2010 году.

Фестиваль скорости в Гудвуде состоится с 14 по 16 июля.